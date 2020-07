Spirituelle Spaziergänge

Wasserburg (lz) - Die hiesige Landschaft einmal unter ganz anderem Blickwinkel sehen und kennenlernen, das bietet der Urlauberpfarrer Manfred Kahl an. Jeweils donnerstags geht es laut Pressemitteilung des evangelischen Pfarramt St. Johannes/Wasserburg um um 16 Uhr los. Treffpunkt ist der Parkplatz vor der evangelischen Kirche, Nonnenhorner Straße 20, in Wasserburg. Am Donnerstag, 16. Juli heißt das Motto: „Und Hänsel sammelt Kieselsteine.“ Weisheiten aus Märchen stehen im Mittelpunkt dieses spirituellen Spaziergangs: Ein Geschwisterpaar soll im Wald ausgesetzt werden. Weil sie den Plan der Eltern gehört haben, beugt Hänsel vor und sammelt Kieselsteine, um den Weg zu kennzeichnen und wieder nach Hause zu finden. Die Bilder der Märchen wie etwa Kieselsteine hätten oft psychologische Bedeutung für das eigene Leben: Lebensweisheit würden hier in Geschichtenform weitergegeben, so die Pressemitteilung weiter. Im Anschluss an den Spaziergang gibt es die Möglichkeit zur Einkehr.