Spieselbad: Kosten explodieren um eine Million

Erneut schlechte Nachrichten für die Sanierung und den geplanten Umbau des Wasseralfinger Spiesel-Freibads: Weil der planende Architekt vor wenigen Tagen eine Kostensteigerung von einer Million Euro netto angekündigt hatte, haben Stadt und Stadtwerke einen sofortigen Planungsstopp verhängt. Folge: Die Arbeiten im Spiesel können nun nicht, wie bislang vorgesehen, in diesem September beginnen, sondern werden sich um ein weiteres Jahr verzögern. Das neue Freibad-Gebäude mit verlagertem Haupteingang, Kernstück der ganzen Maßnahme, dürfte somit erst zur Badesaison 2020 fertig sein.

Am Freitagvormittag haben Aalens Bau- und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, Projektleiter der ganzen Aalener Bäderkonzeption, und Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Weiß die neuerliche Spiesel-Misere in einem Pressegespräch dargelegt. Im Beisein der Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hatam und ihres Stellvertreters Josef Anton Fuchs. In den vergangenen beiden Tagen waren bereits der Wasseralfinger Ortschaftsrat und der Gemeinderat nichtöffentlich wie auch der Aufsichtsrat der Stadtwerke über die aktuelle Entwicklung informiert worden.

Steidle zeigte den bisherigen Werdegang des Projekts Spieselbad auf. Nachdem der Gemeinderat bereits im Sommer 2016 einen Umbau des Bads im Rahmen der Aalener Bäderkonzeption fest „gesetzt“ hatte, hätten die Stadtwerke unter Regie des damaligen Geschäftsführers Cord Müller die Maßnahme ausgeschrieben und dann vergeben – auf einen Schlag durchgehend für alle Leistungsphasen. Im März 2017 habe Müller den Baubeginn für September 2017 angekündigt. Der aber ausgeblieben sei. Nach Informationen der „Aalener Nachrichten“ deshalb, weil Müller selbst intern einen Planungsstopp bis November verhängt hatte. Nach der Auflösung des Vertrags mit Müller habe er, so Steidle weiter, das Projekt federführend übernommen, im März diesen Jahres sei dann der Bauantrag eingereicht worden.

Gemeinderat stutzt um eine Million

Zwischenzeitlich hatte der Gemeinderat bei den Kosten die Reißleine gezogen. Die zunächst veranschlagten 4,5 Millionen Euro wurden im finanziellen Gesamtrahmen der Bäderkonzeption auf 3,5 Millionen gedeckelt. Unter anderem durch den Verzicht auf ein geplantes, aufwendiges Sicheldach für das neue Bad-Gebäude und durch eine kompaktere Raumstruktur.

Woher jetzt die vom Architekten angekündigte plötzliche Kostensteigerung um eben die zuvor eingestutzte eine Million Euro kommt, davon haben Steidle und Weiß bislang ebenso wenig eine konkrete Ahnung wie sie noch keine Idee hätten, wo und wie man diese Million wieder einsparen könnte. Eine allgemeine Kostenexplosion auf dem Bausektor stecke zwar sicher mit in der Summe drin, sie mache bei diesem Projekt aber ganz sicher keine Millionen Euro aus, sagte Fuchs, und Steidle widersprach dem nicht.

Der jetzt verhängte Planungsstopp, so erklärte der Bürgermeister weiter, mache auch die anvisierte Zeitschiene zunichte. Größere Baumaßnahmen in einem Freibad müsse man stets im September beginnen, sollen sie – abzüglich der witterungsbedingten Winterpause – bis zu nächsten Badesaison fertig sein. Das wiederum setze aber Ausschreibungen ab dem Frühsommer voraus. Die jetzt nun nicht mehr möglich seien. Folge: Ein Baubeginn im Spieselfreibad sei somit frühestens im September 2019 denkbar.

Denn nun gilt es laut Steidle und Weiß, zunächst den Ursachen für die millionenschwere Kostenexplosion auf den Grund zu gehen – „wir werden genau nachfragen“. Und: „Wir müssen die Zeit nutzen, um Alternativen und Planänderungen zu prüfen“, so Steidle. Die einfachste Alternative, dass nämlich Aufsichtsrat und Gemeinderat die zuvor gekürzte Million nun wieder draufsatteln, halten Steidle wie Weiß für die unwahrscheinlichste. Eigentlich sei die jetzige Planung aus seiner Sicht wirtschaftlich, sagt Steidle, goldene Wasserhähne jedenfalls seien nicht vorgesehen. Die aktuelle Lage entspreche aber nicht mehr der letzten Beschlusslage des Gemeinderats, so Weiß, die da laute: Der jetzige Entwurf sei gut, aber eben nur für 3,5 Millionen Euro.

Politische Entscheidung nötig

Nach der Ursachenforschung müsse, so Weiß weiter, politisch entschieden werden, wie man mit dem aktuellen Entwurf zu welchem Preis umgehen wolle. Ziel sei, so sagt Steidle, damit im Aufsichtsrat wie auch im Gemeinderat noch vor der Sommerpause voranzukommen.

„Erschrocken und schockiert“ sei man von der angekündigten Kostensteigerung gewesen, sagte Hatam. Fuchs nannte die nun folgende neuerliche Verzögerung „ärgerlich, aber unumgänglich“. Durch die neu installierte, große Wasserrutsche habe das Spiesel-Freibad bereits an Attraktivität gewonnen, sucht Hatam gewissermaßen Trost und verspricht: „Die Sanierung wird defintiv kommen.“