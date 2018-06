Spielzeug ist eine spannende Alltagsgeschichte

Wenn Alltagsgeschichte kleine Museen erobert, ist das gut. Dahinter verbergen sich spannende Geschichten. Klar: Nicht jedes Thema eignet sich dafür. Aber wenn schon mit einem Museum vor Ort ein schöner Platz geschaffen ist, warum nicht den Blick etwas ausweiten? Im Mengener Fall mit der Geschichte der Schwäbischen Cellouloidwarenfabrik sind mit dem Spielzeug und den Puppen aus der Vorkriegs- und Nachkriegszeit Exponate zu sehen, die ans Herz gehen. Emotion ist da garantiert. Alte Menschen werden sich von den Ausstellungsstücken besonders berührt fühlen, ist es doch eine Art Zeitreise in die eigene Kindheit. Diese Puppen waren damals begehrt und ein langgehegter Wunsch für das Weihnachtsfest. Ein gutes Jahrzehnt später hätten sie auf dem Gabentisch bei den Kindern schon lange Gesichter verursacht. Nicht mehr in Mode! Heute sind die pausbäckigen Puppengesichter wieder in. Wenn man mit solchen Augen generationsübergreifend in eine Ausstellung in ein Heimatmuseum geht, wird der Besuch zu einem Erlebnis von den Enkeln, über die Kinder bis zu den Großeltern. Anschließend gibt es viel zu erzählen. Von solchen Ansätzen leben Heimatmuseen.