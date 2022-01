Spielverlegung: Sportfreunde Friedrichshafen stimmen Antrag des SKV Rot-Weiß Zerbst zu

In der Kegel-Bundesliga ist die nächste Partie der Sportfreunde Friedrichshafen abgesagt worden. Ursächlich dafür sind verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle des Gegners SKV Rot-Weiß Zerbst, der deshalb einen Antrag auf Verlegung des Spiels am kommenden Samstag stellte. „Diesem haben wir zugestimmt“, teilt Sportfreunde-Spieler Torsten Reiser mit. Ausgetragen werden soll die Begegnung nun am Sonntag, 13. Februar, in Friedrichshafen. Damit verlängert sich die Pause der Häfler Kegler: Ihr erstes Pflichtspiel des Jahres 2022 soll nun am Samstag, 22. Januar, bei Kleeblatt Berlin steigen.