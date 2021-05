Spielplatzchecker sind online unterwegs

Friedrichshafen (sz) - Wegen der coronabedingten Einschränkungen kann das Team des Spielehauses derzeit nicht mit dem Spielebus die Spielplätze in den Quartieren der Stadt anfahren. Als Ersatz dafür schickt das Spielehausteam deshalb die Spielplatzchecker 2.0 los, teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei sind Kinder und die Bewohner der Quartiere aufgerufen, Spielplätze unter die Lupe zu nehmen und das Ergebnis über die Actionbound-App an das Spielehaus weiterzugeben.

Beim Actionbound Spielplatzchecker sind die Kinder aufgerufen, ihren Spielplatz zu überprüfen und dem Spielehaus zu melden, was ihnen wichtig ist, wie sie den Spielplatz beurteilen, wo es Probleme gibt, was ihnen nicht gefällt und was auf dem Spielplatz fehlt. „Die Kinder sind die Experten und wissen am besten, was sie benötigen, um sich auf dem Spielplatz wohl zu fühlen“, so Margret Beck, Leiterin des Spielehauses. Alles, was man dazu braucht, ist ein Smartphone und die Actionbound-App.

Die Plakate mit Aufgaben und Rätseln hängen ab sofort auf dem Spielgelände Albert-Schweitzer-Straße, ab 11. Mai auf dem Spielgelände Müllerstraße, ab 8. Juni auf dem Spielgelände Oberhof, ab. 15 Juni auf dem Skatepark Kitzenwiese, ab 22. Juni auf dem Spielgelände Östliche Uferstraße, ab 29. Juni auf dem Spielgelände Werthmannstraße und ab 6. Juli auf dem Spielgelände Bodelschwinghstraße.

Für Fragen steht das Team des Spielehauses zur Verfügung unter Telefon 07541 / 38 67 29 oder per E-Mail an spielehaus@friedrichshafen.de.