Zum Start der Spielmobil-Saison veranstaltet der Stadtjugendring am Samstag, 17. März, von 13 bis 17 Uhr ein Spielmobil-Seminar in der Glück-Auf-Halle in Hofen. Das Seminar ist Voraussetzung, um den Spielmobil-Anhänger mit Spiel- und Sportgeräten auszuleihen.