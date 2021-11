Spieletreff Analog ist gestartet

Seit einem Monat hat der Spieletreff „Analog“ im KiFaZ St. Vincenz in Leutkirch geöffnet. Initiatorin des Projekt ist Claudia Wahl, Angebots- und Ehrenamtsentwicklerin des Familienzentrums. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir endlich eröffnen konnten.“ Es seien zwar wenige Besucher, aber dafür trauen sich auch einzelne Personen zu kommen, die sonst niemanden, oder selten jemanden zum Spielen haben. Und jeder ist begeistert von der unglaublichen Spieleauswahl. Durch die aktuelle Coronalage gilt im Analog eine 2G-Regel mit Maskenpflicht. „Ich denke, das hält viele davon ab, zu kommen. Aber für die, die gerne kommen, möchten wir weiterhin offenbleiben. Natürlich passen wir uns den aktuellen Verordnungen an“, so Claudia Wahl. Das Analog hat jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Diesen Monat gibt es sogar einen extra langen Tag. Am 30.12. kann man von 14 bis 22 Uhr zum Spielen kommen. Mehr Infos zu Schließ- und Extratagen und den aktuellen Regeln gibt es unter: https://kifaz-leutekirche.drs.de Foto: Spieletreff Analog