Spielehausbesuch erfordert Mut zum Abenteuer

Friedrichshafen (sz) - Für Kinder im Spielehaus gibt es keine Langeweile. Auch das Programm im April bietet wieder viel Abwechslung für Kinder von sechs bis 13 Jahren.

Von Dienstag, 5., bis Freitag, 8. April, heißt es laut Pressemitteilung „Wer hat Mut zum Abenteuer“? Im Spielehausgarten ist Monkey-Klettern angesagt. Wem das zu sportlich ist, der kann in der Nähwerkstatt neue modische Kleidungsstücke nähen. Dafür können alte Klamotten von zuhause mitgebracht werden.

In der Woche von Dienstag, 26., bis Freitag, 29. April, werden in der Kunstwerkstatt Kinderrechte bunt in Szene gesetzt. Alle Aktionen in der Kunstwerkstatt stehen unter dem Leitspruch „Male Deine Heldin! Male Deinen Helden! Wer will, kann eine eigene Kosmetik herstellen oder im Stitch-Camp mit Nadel und Faden schreiben. Auch der Escape-Room öffnet.

Köstliche und gesunde Rezeptideen können jeden Dienstag bei den Kochkids ausprobiert werden, teilt das Spielehaus weiter mit. Dazu gehört es auch, gemeinsam den Tisch zu decken, gemeinsam zu essen und gemeinsam die Küche aufzuräumen. Immer mittwochs treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreff und jeden Donnerstag kommen die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen. Immer freitags kann außerdem in der Werkstatt mit Holz gearbeitet werden. Im Spielcafé dürfen Spiele getestet werden. Viel Spaß gibt es bei der Hof-Äktschen mit den neuen Longboards und im Mooncar-Parcours.

Das Kinderkino zeigt den Film „Jim Knopf und die Wilde 13“ am Freitag, 29. April, um 15 Uhr im Spielehaus. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt kostet zwei Euro. Nach der Vorstellung gibt es bis 18 Uhr die Möglichkeit, in den Werkstätten zum Thema des Filmes zu spielen oder zu basteln.

Am Dienstag, 26. April, beginnt um 15 Uhr die Suche nach Mister X. Wer findet ihn zuerst? Die Aktion ist für Kinder ab acht Jahren. Aktionsende ist gegen 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig über www.friedrichshafen.feripro.de .

Am Freitag, 29. April, lädt das Spielehaus zum Gartenfest ein mit Holzwerkstatt, Kindercafé, Escaperoom und Kinderkino. Es können auch Spiele getestet werden.