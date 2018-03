Die Winterpause von Fußball-Verbandsligist FC Wangen dauert unfreiwillig an. Das für kommenden Samstag (14 Uhr) geplante erste Punktspiel des Jahres bei den Spfr Schwäbisch Hall wurde am Donnerstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Ebenso wenig gespielt werden kann in Albstadt und Leinfelden-Echterdingen. Der FCW muss sich so mindestens bis zum Heimspiel gegen den SKV Rutesheim am Samstag, 3. März, gedulden.