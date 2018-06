Spiel auf Messers Schneide

Am kommenden Wochenende geht es für die erste Handball-Damenmannschaft der SG Hofen/ Hüttlingen zu der HSG Leinfelden/Echterdingen. Spielbeginn am Samstag ist um 18 Uhr im Sportpark Goldäcker. Die SG Hofen/ Hüttlingen hat am vergangenen Samstag ihr Heimspiel gegen den TSV Zizishausen in letzter Sekunde mit 20:19 Toren gewonnen. Allerdings kann man von diesem Spiel nicht sagen, dass es ein hochklassiges Spiel war. Klare Torchancen wurden nicht verwandelt und es gab viele technische Fehler auf beiden Seiten. Auch die HSG Leinfelden/ Echterdingen hat ihr jüngstes Spiel gewonnen und steht derzeit mit 17:11 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der Württembergliga-Süd. Am lvergangenen Wochenende besiegten die Damen der HSG den Tabellenzweiten aus Wangen mit 34:32 Toren. Das Spiel war geprägt durch hohes Tempo und gute Abwehrarbeit der HSG. Das Hinspiel zwischen der SG2H und der HSG Leinfelden/ Echterdingen war sehr ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich sichtlich absetzen. Und so endete das Spiel mit 23:23.

Spannung pur

Beide Mannschaften werden am Wochenende alles daran versuchen, die Punkte aus dem Spiel für sich zu gewinnen. Die HSG möchte den Platz im vorderen Drittel verteidigen und die SG2H möchte sich im Mittelfeld etablieren. Die SG2H steht als Außenseiter da, denn die HSG hat in letzter Zeit ihr Können unter Beweis gestellt. Deshalb kann man ein spannendes Spiel erwarten.