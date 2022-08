Spezialisten- und Kuratorenführungen durch Steisslinger-Ausstellung

Langenargen (sz) - Das Kunstmuseum Langenargen bietet am Samstag, 3. September, drei Sonderführungen durch die Ausstellung „Fritz Steisslinger – Faszination Wasser“ an. In ihr sind spannende und ansprechende Wassermotive von der Alb über den Bodensee bis nach Brasilien zu sehen, heißt es in einer Ankündigung des Museums.

Um 13, 15 und 17 Uhr bieten Markus Baumgart, langjähriger Kenner von Fritz Steisslingers Werk und Assistent der Nachlassverwaltung, und Kurator Ralf Michael Fischer gemeinsam dialogisch angelegte Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung an, um vertiefende Hintergrundinformationen zu vermitteln. Für die Teilnahme ist pro Person Eintritt zuzüglich drei Euro Führungsgebühr zu entrichten.

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um Anmeldung mit Zeitangabe per E-Mail an info@museum-langenargen.de gebeten.