Sperrungen während Fahrbahnerneuerung

Das Regierungspräsidium Tübingen nutzt die derzeitige Sperrung der Ortsdurchfahrt der L 268 in Scheer-Heudorf, um in deren weiteren Verlauf den schadhaften Fahrbahnbelag zwischen dem Ortsausgang Heudorf bis zur Einmündung in die L 277 bei Langenenslingen-Wilflingen zu erneuern. Das teilt das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung mit. Die Arbeiten an dem kreisübergreifenden Streckenabschnitt mit einer Länge von rund vier Kilometern beginnen am Montag, 15. August. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, seien die Arbeiten voraussichtlich am Freitag, 26. August, abgeschlossen.

Durch die Belagsarbeiten werden die Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen beseitigt. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur erforderlich. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 400 000 Euro und werden vom Land getragen.

Während der Arbeiten ist die L 268 im Baustellenbereich voll gesperrt. Die bereits bestehende Umleitung wird mitgenutzt. Demnach wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wilflingen/Langenenslingen ab dem Kreisverkehr L 268/B 32 über die B 32 – K 8261 Hundersingen – K 8261/K 7553 – Binzwangen – L 278 Heiligkreuztal – Andelfingen – L 277 – Langenenslingen – Wilflinge geleitet.

Die Umleitung für den Verkehr in Fahrtrichtung Mengen/Blochingen erfolgt ab der Einmündung L 277/L 268 über die L 277 – Hitzkofen – L 455 Laucherthal – K 8265 – B 32 Scheer – B 32 Mengen.