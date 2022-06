Vollsperrung der B311 wird bereits heute aufgehoben

Die Vollsperrung der Bundesstraße 311 zwischen dem Industriegebiet Donautal und dem Ortsteil Einsingen wird am Montag, 20. Juni, im Laufe des Tages aufgehoben, und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. „Das Wetter hat soweit gepasst, sodass wir die Arbeiten zügig durchführen konnten“, erklärt Katrin Rochner, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen.

Pendler und Linienbusse umgeleitet

Die Belagsarbeiten starteten am 8. Juni und dauerten über die Pfingstferien an. Pendler und Linienbusse wurden umgeleitet. Die Umleitung von Ehingen nach Ulm erfolgte bei Erbach auf die L 240 nach Donaustetten über die Auffahrt der B 30 bei Donaustetten bis zur Abfahrt der B30 nach Ulm-Donautal. Über die Wiblinger Allee und die die Hans-Lorenser Straße führte die Umleitung in das Industriegebiet Donautal und weiter über die Siemensstraße, Daimlerstraße und Benzstraße zurück auf die B 311. Der Verkehr von Ulm kommend in Fahrtrichtung Ehingen wurde in die Graf-Arco Straße ausgeleitet und dann ab der Hans-Lorenser Straße in umgekehrter Richtung geführt.

Durch die Belagsarbeiten wurden die Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen beseitigt. Die Maßnahme dient laut Regierungspräsidium der Verbesserung der Verkehrssicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur erforderlich.

Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf zirka 450 000 Euro und werden vom Bund getragen.