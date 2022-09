Spendenübergabe für das „Priluki“-Projekt

Aldingen (sz) - Eine weitere Spende geht von Aldingen in die Ostukraine. Nachdem bereits im Mai über 2000 Euro an Schulleiter Berthold Straile übergeben wurden, kamen nun noch einmal 610 Euro zusammen mit dem Verkauf selbstgenähter Stoffbeutel in der Gemeindebücherei Aldingen. Auch dieser Betrag geht an eine Schule in der ostukrainischen Stadt Priluki, die in regem Austausch mit der Gemeinschaftsschule steht. Es fehlt vor allem an Schulmaterialien, aber auch Medikamente und Verbandsmaterial werden dringend gebraucht.

Das Näherinnenquartett um die Aldingerin Maria Sieber ist weiter kreativ – mittlerweile werden Beutel und andere schöne Dinge aus Weihnachtsstoffen gefertigt, die ab Mitte November in der Bücherei angeboten werden. Auch einige Beutel der „ersten Generation“ sind noch zu haben für jeweils zehn Euro, teilt die Bücherei mit.