Spendenlauf für die José Carreras Leukämie Stiftung erzielt über 2500 Euro

Juliane Arslan und Jessica Gerber sind stolz. Über 2500 Euro konnten sie durch ihren Spendenlauf für die José Carreras Leukämie Stiftung, der am Wochenende vom 13. November beim Lindenhofstadion in Weingarten stattfand, erzielen. „Das ist mehr, als wir gedacht haben“, erzählen die beiden strahlend. Auch von der Teilnehmerzahl sind sie positiv überrascht. 104 Läufer beteiligten sich am Spendenlauf. „Wir sind immer noch überwältigt. Die Stimmung an beiden Veranstaltungstagen war so positiv und voller Energie“, berichten die beiden Sportlerinnen. Trotz sehr schlechter Witterung liefen alle Teilnehmer unter dem Motto „rumblebee@work“ (fleißige Biene bei der Arbeit) für die gute Sache. Die Spende kommt in vollem Umfang der José Carreras Leukämie Stiftung zu Gute. „Unser besonderer Dank gilt den neun Helfern, die uns vor Ort für einen reibungslosen Ablauf unterstützt haben, sowie allen Teilnehmern, Gönnern und Mitwirkenden dieser Aktion“, so Juliane Arslan. Besonders freuen können sich die „rumblebees“ (fleißigen Bienen) Juliane Arslan und Jessica Gerber über die Einladung zur José Carreras Gala in Leipzig. Die Live Übertragung der Gala ist am 16.Dezember um 20.15 Uhr im MDR zu sehen.