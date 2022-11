Spendengelder des Nendinger Flohmarkts übergeben

Die Übergabe der Spendengelder des Nendinger Flohmarkts hat vor dem Ringerlokal in Nendingen stattgefunden. Dieses Jahr ging ein Großteil der Standgelder laut Pressemitteilung in Form einer Geldspende an die Nendinger Athleten, das Frauenhaus Tuttlingen sowie den Rittergartenverein.

Nach zweijähriger Corona-Pause war der diesjährige Flohmarkt, der am 16. Juli stattgefunden hat, ein voller Erfolg. Das schöne Wetter hatte auch zur Folge, dass fast alle der 125 angemeldeten Standbetreiber gekommen sind. Dementsprechend hoch waren die Standgeldeinnahmen.

Wie die Jahre zuvor werden von Frank Meixner, der den Nendinger Flohmarkts organisiert, ein Großteil der Standgeldeinnahmen an gemeinnützige Organisationen oder Vereine gespendet. So hat sich schon der ASV Nendingen, das Frauenhaus Tuttlingen, PHÖNIX gemeinsam gegen sexuelle Gewalt oder die Nachbarschaftshilfe Nendingen über eine Finanzspritze gefreut.

Dieses Jahr bekommt der ASV Nendingen, der zugleich Partner und Veranstalter des Flohmarkts ist, einen Tl des Geldes. Das gespendete Geld kommt der Jugendarbeit zugute.

Das Frauenhaus Tuttlingen verwendet seinen Spendenanteil für einen Ausflug in den Europapark Rust. Im Rahmen der Aktion „Frohe Herzen“ laden die Betreiber des Europa-Parks, soziale Einrichtungen zum kostenlosen Besuch des Europa-Park ein.

Der Rittergartenverein ist schon lange ein Partner vom Nendinger Flohmarkt. Die Marktstände, die im Bereich um das Nendinger Schulhaus dem Flohmarkt ein besonderes Ambiente verleihen, werden jedes Jahr dort angemietet. Zwischenzeitlich sind die Holzstände, die auch früher auf dem Tuttlinger Wochenmarkt ihren Dienst verrichteten, aber in einem so schlechten Zustand, dass eine Sanierung notwendig wurde. Damit das kostenintensive Vorhaben auch durchgeführt werden kann, wurde der Rittergartenverein mit einer Extraspende bedacht. Jetzt fehlt nur noch ein trockener Lagerplatz für die Marktstände. Wer also eine trockene Scheune oder einen anderen überdachten Lagerplatz anbieten kann, soll sich bitte mit dem Rittergartenverein in Verbindung setzen.