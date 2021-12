Spendenbox für Pflegekräfte zum dritten Mal gefüllt

Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, hatte Gerolda Brechenmacher eine Idee, die bis heute Früchte trägt. In der Esso-Tankstelle in der Friedrichshafener Eckenerstraße werden seither in zu Spardosen umgewandelten, leeren Jägermeister-Pappkartons Scheine und Münzen „für unsere Krankenschwestern, die immer für uns da sind“ gesammelt: in Summe mittlerweile 3461,12 Euro, wie der Medizin Campus Bodensee (MCB) in einer Pressemitteilung schreibt.

Kurz vor Weihnachten habe Uwe Brechenmacher, der Schwager von Gerolda Brechenmacher, erneut die Box geleert – neben 1330 Euro hätten sich auch Münzen anderer Währungen darin befunden. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Esso-Tankstellenkunden die Idee und die Unterstützung der Adressaten „super“ finden, so der MCB. Die Pflegekräfte des Klinikums seien erfreut über die erneute zweckgebundene Geldspende, die wieder gut angelegt werde.