2918,44 Euro haben die Aldinger Sternsinger gesammelt. Im Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien waren 24 Kinder ausgesandt worden, um den Weihnachtssegen der Heiligen drei Könige in die Häuser zu bringen und um Hilfe für arme Kinder in Tansania zu bitten. „Den Spendern, den Sternsingern und deren Helfern und Begleitern ein herzliches Danke und Vergelt's Gott“, bedanken sich die Organisatoren. (pm) Foto: pm