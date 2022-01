Spenden für wohnungslose Menschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen - Auch in diesem Jahr durfte Stefanie Leonhard, Leiterin der Herberge, großzügige Spenden zugunsten der Gäste und Bewohner:innen der Herberge von Anke Beck, Konrektorin der Albert-Merglen-Grundschule entgegennehmen. Die Kinder und ihre Eltern haben für die wohnungslosen Menschen Hilfreiches, Genussvolles und Praktisches eingepackt: Hygieneartikel, warme Socken, Mützen, Lebkuchen, Nikoläuse, Tee, Kekse, Gummibärchen und vieles mehr findet sich in den liebevoll gestalteten Päckchen und Tüten.

„Wir danken der Albert-Merglen-Schule, den Lehrkräften, Eltern und natürlich den Schülerinnen und Schülern von Herzen für die tollen Gaben. Sie ermöglichen uns, den wohnungslosen Menschen das ganze Jahr über kostenlos Duschgel, Shampoo und andere Hygieneartikel zur Verfügung zu stellen, Menschen in Not mit Notwendigem zu versorgen und die Gäste unserer Tagesstätte an den Tagen rund um das Weihnachtsfest mit Süßigkeiten, Lebkuchen und Keksen wenigstens ein bisschen zu verwöhnen.“, freut sich Stefanie Leonhard. Leider war es auch in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich, dass die Kinder ihre guten Gaben selbst in der Herberge abgeben. An der guten Nachbarschaft halten beide Einrichtungen dennoch fest, was in der Weihnachtszeit auch von außen sichtbar war: wie an den Fenstern der Schule leuchteten an den Fenstern der Herberge von den Kindern gestaltete rote Kerzen und verbreiteten weihnachtliche Stimmung.