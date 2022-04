Speerschleuder-Contest am 1. Mai im Archäopark Vogelherd

Die Jagdsaison im Archäopark Vogelherd hat begonnen. Am Sonntag, 1. Mai, findet ab 11 Uhr Uhr ein Speerschleuder-Wettbewerb statt. Am Speerwurfareal können sich an diesem Tag alle kleinen und großen Eiszeitjägerinnen und -jäger beim Speerschleudern auf die Wollnashorn-Zielscheiben beweisen. Den Gewinnern des Wettbewerbs winken attraktive Preise bei der Siegerehrung. Es entstehen keine Zusatzkosten, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zum Veranstaltungsprogramm und zum Park gibt es im Internet unter: www.archaeopark-vogelherd.de