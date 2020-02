Special Olympics: Liebenauer Team startet durch

LIEBENAU (sz) - Der Countdown läuft: Am Montag, 2. März, werden die Nationalen Winterspiele der Special Olympics in Berchtesgaden eröffnet. Bestens trainiert sind dafür die elf Athletinnen und Athleten aus dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Don-Bosco-Schule (SBBZ) der Stiftung Liebenau.

Ausgestattet mit moderner Wintersportkleidung sowie einem zusätzlichen Mannschaftsbus machen sie sich gemeinsam mit ihren Trainern auf den Weg, um möglichst viele Medaillen bei den Spielen für Menschen mit geistigen Behinderungen einzuheimsen, teilt die Stiftung Liebenau mit. Eine ganze Woche messen sich die Sportler dann in den Disziplinen Ski alpin und Schneeschuhlauf mit rund 900 anderen Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet.

Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Special Olympics ist die Anspannung und Vorfreude der Athleten auf dem Höhepunkt. „Ich habe keine Angst“, sagt einer der Sportler selbstbewusst und bringt die Einstellung der Teilnehmer damit auf den Punkt. Schließlich haben die meisten Athleten bereits Wettkampferfahrung aus den Vorjahren bei den Landesspielen. Das Training in den vergangenen Wochen gibt ihnen laut Pressemitteilung der Stiftung zusätzlich Sicherheit. Eine Medaille – egal in welcher Farbe – ist zwar das Ziel aller, aber nicht nur darum geht es den Sportlern. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ stehen neben Sportsgeist auch die Emotionen sowie Lebensfreude und der Teamgeist im Vordergrund. Nicht zuletzt wollen alle, die teilnehmen, neue Erfahrungen machen und möglichst viel Spaß haben, erklärt das Betreuerteam. Markus Wursthorn, Bereichsleiter Kinder und Jugendliche in der Stiftung Liebenau, meinte bereits beim offiziellen Termin zur Einkleidung: „Ihr seht klasse aus! Ihr habt euch qualifiziert, ihr habt viel trainiert, und wir von der Stiftung Liebenau sind jetzt wirklich richtig stolz auf euch.“

Bei der offiziellen Präsentation des Teams an der Don-Bosco-Schule fand der Schulleiter des SBBZ, Manfred Kohler, motivierende Worte für die Athleten und die Trainer. Der Schulleiter versprach die volle Unterstützung der gesamten Einrichtung und versicherte, dass Schüler und Lehrer tagesaktuell die Ergebnisse und Erfahrungen verfolgen werden.