Spec unterliegt bei OB-Wahl in Ludwigsburg

Von Schwäbische Zeitung

Ein 43-Jähriger und seine 42-jährige Begleiterin haben am Sonntagabend die Polizei in Friedrichshafen beschäftigt.

Zuerst hatte der Mann gegen 21.45 Uhr in der Friedrichstraße an der Einmündung der Karlstraße einen Radfahrer angefahren. Als der Radler, der eigentlich Vorfahrt hatte, stürzte, rief der Autofahrer ihm nur zu, er solle sich nicht so anstellen, berichtet die Polizei. Der Radfahrer blieb zum Glück unverletzt.

Mit Auto Fontäne gerammt Das Paar fuhr weiter in die Karlstraße.