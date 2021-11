SPD würdigt Peter Bisingers Einsatz für die Entlastungsstraße

Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Stadtverbands ist Peter Bisinger für seinen 40-jährigen Einsatz für die SPD geehrt worden. Aktiv für die Sozialdemokraten in Ämtern wie auch in kommunalpolitisch wichtigen Gremien. Darüber informiert der Stadtverband in einer Mitteilung.

Die diesjährige SPD Jahreshauptversammlung hat coronabedingt unter strengen 2-G-Bedingungen im Nebenzimmer des Gasthauses Schwarzer Adler stattgeunden. Nach den üblichen satzungsgemäßen Regularien mit der einstimmigen Entlastung des Vorstandes war einer der beiden Haupttagesordnungspunkte die Ehrung des langjährigen SPD Mitgliedes Peter Bisinger. Der Vorsitzenden Gerlinde Frühbauer war es eine Ehre, Peter Bisinger für 40 Jahre engagierten Einsatz für die SPD und die Belange der Stadt Bad Saulgau zu danken. Innerhalb des Ortsvereins war Peter Bisinger Kreisdelegierter, Kassenprüfer und schließlich auch viele Jahre als Kassier für die Finanzen des Ortsvereins verantwortlich. Kommunalpolitisch engagierte sich Peter Bisinger jahrelang und unermüdlich im Arbeitskreis Verkehr. Als Vorsitzender leitete er den Verein UmBaSa (Ortsumfahrung Bad Saulgau). Dieser Verein wurde eigens mit dem Ziel gegründet eine Umgehungsstraße für Bad Saulgau zu realisieren. Mit seiner herausragenden Fachkenntnis, seiner ruhigen und sachlichen Art prägte er den Verein über viele Jahre hinweg, war an unzähligen Sitzungen und Anhörungen beteiligt und konnte schließlich gemeinsam mit den Bad Saulgauern den Erfolg feiern. „Es ist ein seltener Glücksfall, dass sich ein Verein durch Mitgliederbeschluss auflösen kann, weil er seine Ziele zu 100 Prozent erreicht hat“, so der ehemalige Vorsitzende heute. Mit großem Applaus würdigte die SPD Versammlung diesen Einsatz von deren Ergebnis wir heute alle profitieren.

Die Ehrung mit einer Urkunde, Ehrennadel und einem kleinen Geschenk, nahmen der neue Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch und die Ortsvereinsvorsitzende Gerlinde Frühbauer vor.

Im zweiten Haupttagesordnungspunkt berichtete Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch über seine ersten Wochen als Abgeordneter in Berlin und seine Arbeit im Wahlkreis. So wurde je ein Wahlkreisbüro in Sigmaringen und Balingen eingerichtet, das in Teilzeit besetzt ist. Hier können alle Bürgerinnen und Bürger Anfragen, Anliegen und Wünsche vorbringen. Gerne können sich Bürger auch direkt an ihn wenden, den Kontakt findet man auf seiner Homepage (www.robin-mesarosch.de). Sein Ziel ist es, eine hohe Präsenz in der Region zu zeigen und sich für die Belange des Wahlkreises und dessen Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, wie sein Engagement in den letzten Wochen für die Kreiskrankenhäuser und gegen den Kalkabbau im oberen Donautal deutlich macht.