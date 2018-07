SPD will wegen Brender-Ablösung nicht klagen

Berlin (dpa) - Die SPD will wegen der von der Union erzwungenen Ablösung von ZDF-Chefredakteur Nikolas Brender (60) nicht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Zu einer Normenkontrollklage gebe es in der SPD-Fraktion keine Neigung, sagte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Thomas Oppermann am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Gleichzeitig kritisierte er die Grünen wegen ihres Verhaltens. Die im Saarland mitregierenden Grünen hätten Ministerpräsident Peter Müller (CDU) davon abhalten müssen, im ZDF- Verwaltungsrat gegen die Verlängerung des Vertrags für Brender zu stimmen. Dies sei ein „schwerwiegender Fehler“ gewesen, meinte Oppermann. Der ZDF-Verwaltungsrat hätte mit einer Zwei-Drittel- Mehrheit am vergangenen Freitag Brenders Vertrag nach dem Willen von ZDF-Intendant Markus Schächter um fünf weitere Jahre verlängern sollen. Von neun nötigen Stimmen erhielt er aber nur sieben.