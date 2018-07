SPD will mit Grünen regieren

Berlin (dpa) - Die SPD will 2013 zusammen mit den Grünen Schwarz- Gelb im Bund ablösen. Das machte SPD-Chef Sigmar Gabriel beim Bundesparteitag in Berlin deutlich. Zugleich warf er der Union vor, die politische Lagerbildung in Deutschland zu verschärfen. Kanzlerin Angela Merkel habe mit ihrer Atompolitik und ihren harten Angriffen auf die Grünen, die Lager „schön sauber getrennt“, so Gabriel. Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Wirtschafts- und Steuerpolitik. In den Anträgen wird für eine deutlich stärkere Belastung von Spitzenverdienern und Vermögenden plädiert.