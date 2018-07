SPD-Spitze vor Sondierung mit CDU in NRW skeptisch

Berlin (dpa) - Vor den Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen hat sich die Bundesspitze der Sozialdemokraten skeptisch gezeigt. Es gebe keinen Automatismus in eine große Koalition, sagte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles im ARD- „Morgenmagazin“. Sie verwies auf „erhebliche inhaltliche Differenzen, ganz besonders in der Bildungspolitik, aber auch in der Innenpolitik“. Die SPD erhebe zudem den Anspruch, die Ministerpräsidentin zu stellen. Jürgen Rüttgers sei abgewählt worden.