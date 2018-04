SPD: Schreyer will weitermachen

Laichingen (rau) - Auf Ebene der Bundespartei wäre eine solche Kontinuität undenkbar. In Laichingen ist sie Realität. Bereits seit 33 Jahren steht SPD-Urgestein Walter Schreyer (Archivfoto) dem Laichinger Ortsverein der Deutschen Sozialdemokraten vor. Und dies wohl auch in den kommenden beiden Jahren. Auf Nachfrage der SZ kündigt Schreyer an, dass er bei der Hauptversammlung am Mittwoch, 2. Mai, ab 20 Uhr im Rössle abermals für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wird. Da Gegenkandidaten nicht in Sicht sind, dürfte seine Wahl Formsache sein. Schreyer sagt aber auch, dass die kommende seine letzte Amtsperiode sein soll. Seit 1982 engagiert er sich bei der Laichinger SPD. Zur Neuaufstellung seiner Partei auf Bundesebene sagt Schreyer, dass man nicht nur „schimpfen“ dürfe; auch wenn er gegen die Neuauflage der Großen Koalition gewesen sei, wünsche er der neuen Riege um die neue Parteivorsitzende Andrea Nahles „alles Gute“. Aktuell hat der SPD-Ortsverein Laichinger Alb 24 Mitglieder. Der Schulz-Effekt bescherte den Laichingern insgesamt sechs neue Mitglieder. Was Schreyer freut: „Alle sechs sind noch dabei.“