SPD-Politikerin spricht mit Ärzten und Pflegern

Die Gesundheitspolitikerin und stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Bärbel Bas, spricht am Donnerstag, 4. Juni, von 18.30 bis 19.30 Uhr bei einer Online-Konferenz mit Ärzten, Pflegekräften und anderen „Helden des Gesundheitswesens“ über die Folgen und Erfahrungen der Corona-Pandemie. Wer an der Online-Konferenz teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an mitreden@spdbodenseekreis.de oder findet im Internet unter www.spd-bodenseekreis.de die Einwahldaten und den Link.