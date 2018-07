SPD-Parteitag berät über Wirtschafts- und Steuerpolitik

Berlin (dpa) - Ein Jahr nach ihrem Wahldebakel will die SPD heute auf einem Sonderparteitag in Berlin über ihren weiteren Kurs beraten. Parteichef Sigmar Gabriel will in einer Grundsatzrede Leitlinien für die Zeit bis zur Bundestagswahl 2013 vorlegen. Im Mittelpunkt des eintägigen Kongresses steht die Wirtschafts- und Steuerpolitik. Die Delegierten wollen zudem über eine bessere Eingliederung von Zuwanderern und die Energiepolitik debattieren. Als Redner sind auch der frühere Finanzminister Peer Steinbrück, und der rot-grüne Präsidentschaftskandidat Joachim Gauck vorgesehen.