SPD-Ortsverein greift bei Mitgliederversammlung aktuelle Themen auf

Laupheim (sz) - Der SPD-Ortsverein Laupheim hat jüngst seine Mitgliederversammlung im Kolpinghaus Laupheim abgehalten. Neben den aktuellen Themen der Kommunalpolitik diskutierten die Mitglieder auch die Entwicklungen in der Ukraine.

Online zugeschaltet sprach SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Gerster „von dramatischen Zeiten seit dem russischen Angriffskrieg vom 24. Februar auf die Ukraine“, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins. Angesichts der vielen Toten und Verletzten sowie den vielen Flüchtlingen sprach Gerster von einer sehr ernsten Lage. Vom Investitionspaket für die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro erhofft sich Gerster auch eine bessere Ausstattung und moderne Transporthubschrauber für das Hubschraubergeschwader 64 am Standort Laupheim.

Tipps zur Hilfe für die Ukraine

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Ioannis Tagos, der mit Hilfsorganisationen in Deutschland und der Ukraine in Kontakt steht, rief dazu auf, sich solidarisch mit den Ukrainern zu zeigen. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man helfen kann. Die einfachste davon ist die Geldspende an eine zertifizierte Hilfsorganisation. Wer die Kapazitäten hat, sollte auch die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten erwägen.“

Kreis- und Stadträtin Martina Miller informierte über die Schwerpunkte des Kreishaushalts 2022. So befürwortet sie die Realisierung der Nordwesttangente zur B30-Auffahrt Mitte, um die Kreuzung an der St. Leonhard-Kapelle zu entlasten. Große Erwartungen setzt sie in das mit dem Kreis erarbeitete Quartierskonzept für den Nahverkehr Laupheims. Zu Diskussionen führte das vorgestellte Integrierte Mobilitätskonzept der Stadt. Ein weiterer Punkt war die weitere Entwicklung des Klinikstandorts Laupheim, die von der Förderzusage aus Landesmitteln abhängig ist. Die SPD-Kreistagsfraktion habe beantragt, Sozialminister Lucha in den Kreistag einzuladen, sagte Miller.

Fortschritte beim Turnhallenbau

Die Bihlafinger Ortschaftsrätin Irene Schwendt berichtete über die Fortschritte beim Turnhallenbau und dankte Martin Gerster für seinen Einsatz im Haushaltsausschuss, damit gut eine Million Euro Fördergelder bewilligt wurde. Lob gab es auch für die Unterstützung von Dezernatsleiter Josef Schoch und den Behindertenbeauftragten Hermann Manne. „Mein jahrelanger Einsatz für einen barrierefreien Zugang zum Gemeindehaus, kann nun realisiert werden“, freute sich Schwendt.

Robert Kreklau nahm Stellung zu der von ihm und Kurt Matthes initiierten Unterschriftenaktion zum Erhalt des „Hotel Post“. „Leider haben wir die Erfahrung machen müssen, dass ein rechtswirksames Bürgerbegehren beinahe unmöglich innerhalb der Fristen zu realisieren ist“ sagt Kreklau. Dennoch würden weiter Unterschriften gesammelt, welche der Stadtverwaltung nach der OB-Wahl vorgelegt werden. Ziel sei, den Beschluss des Gemeinderates vom 22. November 2021 zu revidieren und eine transparente und öffentlich Prüfung der Option zum Erhalt des „Hotel Post“ aufzunehmen.

Ratssitzung wurde gestört

Stadträtin Martina Miller schilderte die Störung einer Ratssitzung durch trommelnde Spaziergänger auf dem Rathausplatz. Über das Engagement einiger SPD-Mitglieder bei den zeitgleichen Demonstrationen berichtete Dagmar Wirtz: „Wir waren keine Gegendemonstration. Wir haben demonstriert, die anderen sind eine illegale Versammlung“, betonte Wirtz.

Auf Einladung des Ortsvereins stellte sich OB-Kandidat Ingo Bergmann persönlich vor und erläuterte den Mitgliedern seine Ideen für Laupheim. Nach dem Rücktritt von Kurt Matthes wurde Maria Kasischke zur neuen Kassiererin gewählt. Abschließend diskutierten die SPD-Mitglieder über die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024 und die Nachfeier des Jubiläums zum 125 Bestehen der SPD Laupheim.