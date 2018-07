SPD-Kreisvorstand kritisiert die Oberbürgermeister

Seit Donnerstag ist die neue grün-rote Landesregierung im Amt. Und schon werden von allen Seiten Wünsche laut. „Die alte Landesregierung hat nichts hinbekommen – jetzt werden Forderungen und Wünsche immer größer“, sagte SPD-Kreischef Josef Mischko und kritisierte zugleich die Oberbürgermeister der Region Ostwürttemberg, die schon weit vor der Vereidigung des neuen Kabinetts einen entsprechenden Forderungskatalog erarbeitet hätten.

In seiner jüngsten Sitzung in Mögglingen befasste sich der SPD-Kreisvorstand auch mit dem Forderungskatalog zum kommunalen Finanzausgleich, den die Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen, Heidenheim und Giengen an der Brenz gemeinsam aufgestellt haben. Dass insbesondere die beiden CDU-Oberbürgermeister Richard Arnold aus Schwäbisch Gmünd und Bernhard Ilg aus Heidenheim sich noch vor deren Vereidigung mit Forderungen an die neue grün-rote Landesregierung gewendet haben, stößt bei den Sozialdemokraten auf Unverständnis.

In vielen Punkten griffen die Oberbürgermeister mit ihren „Gmünder Thesen“ sowieso nur alte SPD-Forderungen auf, mit denen sie an der bisherigen schwarz-gelben Landesregierung immer gescheitert seien, sagte SPD-Kreisvorsitzender Josef Mischko. Er rät deshalb zur Mäßigung. „Ich vermute, dass die alte Regierung uns eine katastrophale Kassenlage hinterlassen hat“, sagte er. Deshalb müsse man erst einmal den von SPD-Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid angekündigten Kassensturz abwarten und danach schauen, was möglich ist. „An diese Reihenfolge sollten sich auch die Oberbürgermeister halten“, sagte Mischko. Die SPD habe schließlich vor der Wahl eine solide Finanzpolitik versprochen.

„Da greift wieder das Beispiel der guten schwäbischen Hausfrau: Man kann nur das Geld ausgeben, das man auch hat. Und man wird es dort einsetzen, wo es wirklich benötigt wird“, so Mischko weiter. „Wir werden daher jetzt nicht wie die CDU mit der Gießkanne durchs Land wandeln und da, wo am lautesten geschrien wird, Geld regnen lassen“, sagte er.