SPD ist glücklich mit der Koalitionsvereinbarung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen (sz) - Rundum glücklich ist der SPD in Friedrichshafen und im Bodenseekreis mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen und der Wahl von Olaf Scholz zum Kanzler. Der Wahlkampf sei sehr aktiv und mit viel Überzeugung geführt worden und habe zum entsprechend erfreulichen Ergebnis, dem Wechsel der Regierung, geführt, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.

Andreas Stoch, Landes- und Fraktionsvorsitzender der SPD in Baden-Württemberg, informierte bei einer digitalen Veranstaltung die SPD-Mitglieder im Bodenseekreis über die Koalitionsvereinbarungen. Er habe dabei betont, dass es sich nicht nur um ein Regierungsprojekt für die kommenden vier Jahre handeln dürfe, sondern darüber hinaus gehen solle. Viele Mitglieder begrüßten die gelungenen Koalitionsvereinbarungen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Gespräch mit Stoch sei aber auch deutlich geworden, dass sich SPD und Grüne in vielen Punkten näher seien als SPD und FDP. So gab es auch Kritik, dass zu viele Zugeständnisse an die FDP gemacht worden seien, wie zum Beispiel das nicht durchgesetzte Tempolimit und die Bürgerversicherung. Dennoch sehen die SPD-Mitglieder in der neuen Regierung ein Bündnis für sozialen, ökologischen und digitalen Fortschritt.