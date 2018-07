SPD grenzt sich von Grünen ab

Berlin (dpa) - Der Umfrage-Höhenflug der Grünen sorgt in der SPD für Nervosität. Vor dem morgigen Sonderparteitag hat sich die Parteispitze deutlich von den Grünen abgegrenzt. Die Sozialdemokraten würden künftig offensiv Unterschiede klarmachen, kündigte Generalsekretärin Andrea Nahles an. Als Beispiele nannte sie die Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik. Die SPD-Gremien bereiteten in Berlin den Parteitag vor. Im Mittelpunkt stehen dabei Wirtschafts- und Steuerfragen. Die SPD will sich für eine stärkere Belastung von Gutverdienern und Vermögenden aussprechen.