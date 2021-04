SPD diskutiert online über Erhalt von Arbeitsplätzen am See

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für Montag, 3. Mai, um 16.30 Uhr für einen digitalen Austausch mit dem SPD-Kreischef und Bundestagskandidaten Leon Hahn angekündigt. Für 45 Minuten wollen die beiden über die Herausforderungen im Umgang mit der Corona-Pandemie und über die Situation und den Erhalt von Arbeitsplätzen am Bodensee diskutieren.

„Je länger die Pandemie andauert, desto härter sind die Folgen für Unternehmen, Selbstständige, den Einzelhandel und oder die Gastronomie“, so Hahn. „Dass viele gerade zu Hause bleiben, ihre Geschäfte geschlossen halten oder die Produktion drosseln, um Leben zu retten, verdient größte gesellschaftliche Anerkennung. Dafür sind wir als Gesellschaft dann aber auch gefordert, alles dafür zu tun, damit wir keine Pleitewelle oder massenhafte Arbeitslosigkeit erleben.“ Die teils unerträglich langen Phasen, in denen keine Hilfe geflossen ist, der viel zu große bürokratische Aufwand und teils unverständliche, wankelmütig wirkende Entscheidungen hätten zudem das Vertrauen in die Krisenkompetenz der Regierung teils abnehmen lassen.

Über Hahns Homepage www.leon-hahn.de sowie per E-Mail unter leon.hahn@spdbodensee.de besteht die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Das Talk-Format sei bewusst auf klare Aussagen und keine langen Monologe ausgerichtet, und auch unbequeme Fragen würden gestellt, versichert die SPD. Der Termin wird über www.instagram.com/hahnleon live übertragen und ist anschließend auf den Seiten des SPD-Politikers abrufbar.

Am Freitag, 30. April, findet um 17 Uhr bereits über die selbe Seite ein Talk mit dem rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner zum Infektionsschutzgesetz statt. Auch hier können Fragen oder Statements per E-Mail im Vorfeld eingereicht werden.