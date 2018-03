SPD diskutiert über das Mitgliedervotum

Tettnang (sz) - Bei der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche, hat die große Runde der SPD Tettnang intensiv über das Mitgliedervotum und daraus resultierende Vor- und Nachteile diskutiert. Es gab viele sehr gute Argumente für alle vertretenden Ansichten, berichtet die SPD in einem Schreiben.

Dennoch war es schnell erkennbar, dass die Mehrheit für eine Zustimmung zur großen Koalition überwog. Der lebendige Austausch habe wieder einmal mehr gezeigt, dass die Basisarbeit sehr demokratisch geprägt sei und die SPD ihre Mitglieder voll umfänglich einbindet, heißt es in dem Schreiben weiter. Das sei in vielen anderen Parteien so nicht zu erkennen. Den Anlass der Mitgliederversammlung nutzte die Vorsitzende Siglinde Roman dafür, viele Neumitglieder zu begrüßen und diese im Kreis des SPD-Ortsvereins in Tettnang willkommen zu heißen. Nach einem kurzen Bericht des Gemeinderatsmitglieds Hermann König, beschloss die Mitgliederversammlung sich im Gemeinderat dafür einzusetzen, dass zukünftig Haushaltsüberschüsse für soziale Zwecke eingesetzt werden sollen. Als Beispiele wurden unter anderem Kindergartengebühren und der Flächenkauf für den sozialen Wohnungsbau genannt. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst und dokumentiert.