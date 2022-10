SPD Bodensee äußert sich zu Mindestlohnanhebung

Friedrichshafen (sz) - Zum 1. Oktober ist der Mindestlohn auf zwölf Euro gestiegen. Damit habe ihre Partei ein zentrales Wahlversprechen umgesetzt, lobt die SPD Bodenseekreis in einer Pressemitteilung. Von der Erhöhung würden 6,6 Millionen Menschen profitieren. Auch für fast zwölf Prozent Beschäftigten im Bodenseekreis bedeute dieser Schritt nach aktuellen Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung eine kräftige Gehaltserhöhung. „Gerade in Zeiten steigender Preise ist das ein wichtiger Schritt, um unser Land in der Krise zusammenzuhalten,“ so Leon Hahn, Vorsitzender der SPD Bodenseekreis.

Von der Erhöhung des Mindestlohns profitierten laut der SPD auch im Bodenseekreis insbesondere Beschäftigte im Bereich Körperpflege, Floristik, Land-/Tierwirtschaft, Gastronomie, Reinigung und Einzelhandel. Friseure und Floristinnen, Kellner und Köchinnen, Verkäuferinnen und Putzkräfte. Kurzum: „Die Leute, die unser Zusammenleben am Laufen halten, aber deren Arbeitgeber auch auf Grund geringer Tarifbindung wenig bezahlen.“ Vom Mindestlohn würden demnach überdurchschnittlich Frauen und Beschäftigte in strukturschwachen Regionen profitieren.

„Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro ist für uns als SPD eine Frage des Respekts. Gute Löhne gibt es vor allem dann, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände miteinander Tarifverträge abschließen. Deshalb wollen wir im Bodenseekreis zum Beispiel bei öffentlichen Vergaben die Tariftreue stärken“, so Leon Hahn weiter.