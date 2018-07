SPD attackiert Merkel

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl wird der Ton in der großen Koalition rauer. Unter dem Druck schwacher Umfragewerte greift besonders die SPD Bundeskanzlerin Angela Merkel nun auch persönlich an. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier warf ihr Unehrlichkeit bei den in Aussicht gestellten Steuersenkungen vor. SPD-Chef Franz Müntefering hielt ihr in der „Bild am Sonntag“ vor, nur an ihrer Karriere interessiert zu sein. Merkel weigere sich, wie die SPD ein Konzept gegen die Arbeitslosigkeit vorzulegen.