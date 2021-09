Spaziergang unter dem Motto „Liebenswertes Tettnang“

Tettnang (sz) - Die Anlaufstelle für Bürgerengagement bietet allen neu zugezogenen Tettnangerinnen und Tettnangern am Samstag, 18. September um ,11 Uhr die Gelegenheit, mit ihrer neuen Heimat in Kontakt zu kommen. Bei einem zwanglosen Spaziergang durch Tettnang werden laut Pressemitteilung interessante Orte, Ecken, Kneipen, Einkehrmöglichkeiten und weitere nützliche Hinweise präsentiert. Der Spaziergang dauert etwa eine Stunde und findet nur bei trockenem Wetter statt. Das Angebot ist kostenlos, Treffpunkt ist an der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, Montfortstraße 2. Eine Anmeldung bis zum 16. September unter Telefon 07542 / 510-107 oder per Mail an melanie.friedrich@tettnang.de ist erforderlich.