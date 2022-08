Spaziergang durch Tettnang für Zugezogene

Tettnang (sz) - Die Anlaufstelle für Bürgerengagement bietet am Samstag, 10. September, um 11 Uhr allen neu zugezogenen Tettnangerinnen und Tettnanger die Gelegenheit, mit ihrer neuen Heimat in Kontakt zu kommen. Bei einem Spaziergang durch Tettnang werden interessante Orte, Ecken, Kneipen, Einkehrmöglichkeiten vorgestellt, kurz: all das, was Tettnang lebens- und liebenswert macht, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Spaziergang dauert cica 60 Minuten und findet bei trockenem Wetter statt. Im Anschluss findet eine kleine Verkostung fairer und regional gehandelter Produkte statt. Das Angebot ist kostenlos. Treffpunkt ist an der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, Montfortstraße 2. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07542 / 510 107 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per Mail an melanie.friedrich@tettnang.de.