„Spaziergänger“ in Villingen-Schwenningen pfeifen auf die Maskenpflicht

In mehreren Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis sind erneut Menschen auf die Straße gegangen, um bei „Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. An die Maskenpflicht hielten sich die Wenigsten – die Polizei ließ gewähren. Allerdings drohen zumindest in Villingen-Schwenningen Konsequenzen. Alleine in Villingen waren Schätzungen zufolge etwa 800 Menschen bei einem „Spaziergang“ in der Innenstadt mit dabei. Derweil steigt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis sprunghaft an.

Wie üblich war der Protest gegen die Corona-Maßnahmen nicht angemeldet. Versuche, mögliche Veranstaltungsleiter ausfindig zu machen, die damit gegen das Versammlungsgesetz verstoßen hätten, scheiterten. Die Polizei, die mit etwa 15 Kräften vor Ort war, beschränkte sich deshalb darauf, den Protestzug zu begleiten – auch aufgrund der Verhältnismäßigkeit, wie der Polizei-Einsatzleiter erklärte.

Willkürlich und friedlich die Stadt durchquert

Scheinbar willkürlich durchquerte man friedlich die Innenstadt, sang wie üblich vor dem Rathaus und stellte dort Kerzen ab. Hier versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 300 Personen. Zwar kam es nicht zu Konfrontationen – einzig ein Plakat der AfD-Jugend wurde wieder gezeigt – doch die Ordnungsbehörden drohen mit Konsequenzen. Denn: Die seit vergangenem Donnerstag geltende Maskenpflicht bei Versammlungen von mehr als zehn Personen war, abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen, nicht eingehalten worden.

Behördenvertreter sprachen von einem „erschreckenden“ Bild, bei der Stadtverwaltung kündigte man Konsequenzen an, da die Verfügung „als mildestes Mittel keine Wirkung“ gezeigt habe. Wie andere Kommunen werde die Stadt deshalb weitere Maßnahmen prüfen. Ob aus dem gezielten Missachten der Verfügung auch ein Versammlungsverbot resultieren könnte, wollte man nicht kommentieren.

Auch in Donaueschingen (150 Teilnehmer), St. Georgen (50), Schwenningen (25), Königsfeld, Furtwangen und Triberg kam es zu Spaziergängen – die Maskenpflicht wurde ersten Angaben zufolge hier bei vielen Menschen ebenfalls nicht eingehalten. Laut Polizei kam es sonst jedoch zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Sechs weitere Todesfälle

65 Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind am Dienstag vom Gesundheitsamt gemeldet worden - die Zahl der bestätigten Infektionen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 23 700. Die Zahl der Todesfälle jedoch steigt sprunghaft an. Demnach gibt es jetzt 22 714 Genesungen (+325 im Vergleich zum Vortag), 289 Todesfälle (+6) sowie 697 Personen, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind (-266).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Dienstag 82 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den 50 Intensivbetten 47 belegt, 22 durch Coronapatienten, wovon sieben invasiv beatmet werden müssen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Tagesbericht mit 307,7 an (Stand: Montag, 16 Uhr), am Vortag lag der Wert bei 290,8.