„Spaziergänge“: Nazi-Vorwürfe in Villingen-Schwenningen

Wohl zu kaum einer anderen Zeit wurden so oft Nazi-Vorwürfe laut wie in dieser Pandemie. Doch die Vorwürfe in puncto Rechts zielen längst nicht nur in eine Richtung. Anschuldigungen hagelt es hüben wie drüben – von Befürwortern der Corona-Maßnahmen gegen Impfgegner genauso wie seitens der Skeptiker gegen jene, die die Vorgaben penibel auslegen. Angehörige jeder Seite sollen plötzlich „rechts“ sein? Wie passt das zusammen und kann jede Seite der anderen entsprechendes Gedankengut vorwerfen, wo beide doch so unterschiedlich „ticken“? Wie diffus das Bild ist, zeigen die „Spaziergänger“ gegen die Corona-Maßnahmen im Landkreis sowie Veranstalter Michael Hoyer.

Die „Grüne Jugend“ im Landkreis und die „Omas gegen Rechts"“ schlugen unlängst Alarm. „Hunderte Bürger gingen mit Rechtsextremen wie dem sogenannten ›III. Weg‹, den JA, den ›Villinger Patrioten‹ und sonstigen radikalen, auf Telegram organisierten Initiativen auf die Straße und tragen damit erst recht zur Verbreitung des Coronavirus und antidemokratischer Ideologien bei“, konstatierten die „Omas gegen Rechts“ und forderten Politik und Stadtverwaltung zum Handeln auf.

Wenn dabei Vergleiche mit der Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus hergestellt würden, sei dies ein „Gipfel der geschichtsvergessenen Geschmacklosigkeit“. Ähnlich sahen das die Mitglieder der Grünen Jugend im Schwarzwald-Baar-Kreis, die befürchteten, dass die Demonstrationen als Plattform für rechte Propaganda dienen und es zu einem Schulterschluss der Querdenken-Bewegung mit rechten Gruppierungen komme – „denn anstelle sich klar von Rechts zu distanzieren, werden Rechte auf den Demonstrationen herzlich aufgenommen“.

„Keine rechten Spinner“

Spaziergänger aber, die weder rechts noch links orientiert sind, sondern womöglich einfach mit den teilweise harten Corona-Beschränkungen hadern, sich in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen oder Angst vor einer Impfung haben, fühlen sich zu unrecht an den Pranger gestellt durch die Tatsache, dass der Fokus auf die rechten Gruppierungen wie AfD oder der III. Weg fällt, die ebenfalls – teilweise sogar vorneweg – mitmarschierten.

So äußerte Edita R. ihr Unverständnis: „Moment mal, die Grüne Jugend darf es geben und unterstützt werden, aber sobald die Jugend an die Arbeitsplätze und deren Zukunft denkt, sind die Jugendlichen bereits in der rechten Ecke?!“. Armin V. stellt fest: „Unabhängig davon, wer aktuell ›spazieren‹ geht, finde ich es nicht gut, dass Proteste gegen die Corona-Maßnahmen immer lächerlich gemacht werden. Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen, die keine Impfpflicht wollen oder mit anderen Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden sind, ganz normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft sind und definitiv keine rechten Spinner“, während Sam V. betont: „Liebe Spaziergänger, ob ihr es wollt oder nicht: Deutschlandweit ist die Impfgegner-Szene unterwandert.“

Drohung mit Tankwart aus Idar-Oberstein

Doch nicht nur jene, die den Impfgegnern kritisch gegenüberstehen, wittern derzeit gerne Nazis – es geht auch anders herum. Zu spüren bekam das etwa Veranstalter Michael Hoyer. Mit seinen Medienreportagen der Reihe „Story VS“ sorgt er regelmäßig für volle Hallen. Im Bemühen, die Veranstaltungen möglichst lange über die Bühne zu bekommen, entschloss sich Hoyer im Herbst zu einem unkonventionellen Schritt: Er erfüllte nicht nur die damals geltenden behördlichen 3G-Verordnungen bei der Ausrichtung, sondern rief noch strengere Regeln aus: eine 2G-Regelung.

Ein Kunde rief Hoyer an und wurde laut: „Sie sind ein verrücktes A.....*. Sie spalten die Gesellschaft.“ Und ergänzte dies mit einem Hinweis, den man wohl als Drohung deuten könnte: „Denken Sie an den Tankwart in Idar-Oberstein.“ Der Anrufer spielte offenbar auf den Mord an einem Tankwart in Idar-Oberstein an, der einen Maskenverweigerer daran erinnerte, eine Maske zu tragen und das mit dem Leben bezahlte.

Fälle liegen jetzt bei der Staatsanwaltschaft

In rund 20 Nachrichten ließen sich teilweise langjährige Besucher der Reihe gegen die 2G-Beschränkung in der Neuen Tonhalle aus, die das „beschämend und unwürdig“ fanden oder ihn in die rechte Ecke stellten: „Jemand, der die 2G-Regel umsetzt und damit gesunde Menschen ausgrenzt, ist nicht besser wie die Nazis und ihre Gefolgschaft vor 80 Jahren. Ich werde eure braune Truppe im Leben nicht mehr unterstützen.“ Zwei der Hass-Nachrichten mit Nazi-Beschuldigungen, liegen nun bei der Staatsanwaltschaft zur weiteren Ermittlung.