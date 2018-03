Spatzen suchen ihren Rhythmus

Ulm (gioe/sz) - Wenn Spatzen-Trainer Tobias Flitsch derzeit von einer „zähen Phase“ spricht, dann ist das nicht übertrieben. Das erste und bis dato letzte Ulmer Spiel in der Fußball-Regionalliga Südwest im Jahr 2018 gegen Hoffenheim II war am 11. Februar. Und das wird bis mindestens kommenden Mittwoch auch so bleiben, denn der SSV Ulm 1846 wird derzeit von Spielausfällen und -verlegungen verfolgt. Erst wurde die Partie gegen Steinbach vom 17. Februar auf Mittwoch, 7. März, verlegt. Die umstrittene Partie gegen die Chinesen (Termin: 24. Februar) war schon vor einigen Wochen abgesagt worden und das Testspiel gegen den FV Illertissen am vergangenen Dienstag fiel wegen der Minusgrade aus. Jetzt hat es auch noch das Spiel gegen Hessen Kassel getroffen: Beim Tabellenschlusslicht wäre Ulm am Samstag angetreten, doch auch in Hessen sind viele Plätze unbespielbar. Einen Termin für das Nachholspiel gibt es noch nicht, der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht hofft aber, dass es möglichst bald angesetzt wird.

Die Spatzen stellt die Situation vor Probleme. Am 2. Januar war Trainingsauftakt und seitdem gab es nur ein Pflichtspiel – gegen Hoffenheim II. Die Erkenntnisse aus der Partie und jene aus den weniger repräsentativen Testspielen sind die einzigen, die Trainer Flitsch derzeit zur Verfügung stehen. Sein Resümee: „Gegen Hoffenheim hatten wir 60 gute Minuten und 30 nicht so gute.“ 90 Minuten aus zwei Monaten sind nicht allzu viel, um daraus ablesen zu können, wie es bis zum Saisonende weitergehen soll. „Wir wissen nicht, wo wir stehen“, sagt Spatzen-Trainer Tobias Flitsch. Ulm steckt immer noch in der Vorbereitung

Immerhin konnten das Team trainieren und außer Marcel Schmidts, der seit zwei Wochen krank ist und dem langzeitverletzten Vinko Sapina sind alle Spatzen an Bord. An und für sich eine sehr gute Ausgangslage, aber das bringt den Ulmern wenig, wenn sie ihre gute Besetzung nicht aufs Feld und in einen Spielrhythmus bringen können. Das ärgert auch Tobias Flitsch. Durch die Spielabsagen inklusive Nachholterminen rechnet er mit fünf bis sechs englischen Wochen, die den Ulmern in nächster Zeit blühen werden. „Wir haben Gott sei Dank einen breiten Kader“, sagt er zwar. Im Abstiegskampf, in dem die Ulmer gerade stecken, wären längere Pausen zur Vorbereitung auf die Spiele aber sehr wichtig. Und es könnte für Ulm sogar noch schlimmer kommen.

Denn ob das Regionalliga-Heimspiel gegen Steinbach am 7. März stattfindet, ist mehr als fraglich. Durch die Minustemperaturen dürfte der Untergrund des Donaustadions tiefgefroren sein. Eine Entscheidung dazu soll es voraussichtlich am Montag geben. Fällt das Spiel gegen Steinbach aus, müsste man auch das nächste Heimspiel am Samstag darauf gegen Elversberg in Frage stellen.

Testspiel gegen Essingen

Für den heutigen Samstag haben die Spatzen kurzfristig einen Testspielgegner gefunden. Der Regionalligist empfängt den Verbandsligisten TSV Essingen, dessen Punktspiel beim SSV Ehingen-Süd ausfällt. Gespielt wird in Ulm auf dem Kunstrasen an der Jahnhalle, Anpfiff ist um 14 Uhr.