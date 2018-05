Spatenstich in Riedlingen für Hotel Gudrun

Der Spatenstich ist gemacht – ab dem kommenden Frühjahr ist Riedlingen um ein Hotel mit 22 Zimmern und 50 Betten reicher. Gudrun und Werner Blank bauen das Hotel Gudrun im rückwärtigen Bereich des Restaurants Rosengarten in der Gammertinger Straße.

Es hat nun doch noch etwas gedauert bis es endlich losgehen konnte. Das lag allerdings nicht am Bauherrn, denn die Pläne für das neue Riedlinger Hotel sind schon länger fertig. Der Brief mit den Bewilligungsbescheid des Ministeriums für ländlichen Raum für die Fördermittel ließ etwas auf sich warten. Am Dienstagmorgen war es dann soweit. Das Ehepaar Blank hatte Freunde, Nachbarn, am Bau beteiligte Firmen und Architekt Guido Vogel zum Spatenstich eingeladen.

Er und seine Frau freuten sich, dass die Zeit der Planung des Hotels weitestgehend abgeschlossen ist und man nun nahtlos in die Phase der Planumsetzung gehen kann, sagte Blank. Bereits beim Um- und Erweiterungsbau des Rosengartens seien dafür die ersten Schritte getan worden. Es wurden Leerrohre zur energetischen Versorgung mit verlegt, allerdings ohne einen Hotelbau zeitlich zu terminieren. Nachdem aber das Hotel Brücke, als letztes Hotel Riedlingens, schloss, fiel bei Blanks die Entscheidung. „Riedlingen braucht wieder ein Hotel“, beschloss das Ehepaar, denn von allen Seiten seien fehlende Übernachtungsmöglichkeiten bemängelt worden.

„Wir freuen uns, dass Riedlingen ab dem Frühjahr 2019 wieder ein Hotel vorweisen kann“, sagte Werner Blank. Somit sei dem jungen Pflänzchen „Tourismus“ wieder Nährboden gegeben. Blank ist überzeugt, dass sich das Hotel und der Rosengarten hervorragend ergänzen. Auch andere hätten ihre Freude über das künftige Bettenangebot bekundet, sagte Blank. Handel, Gewerbe und Industrie in Riedlingen und der Umgebung, ebenso die SRH Fernhochschule hatten dies verlauten lassen.

Auf der Wiese hinter dem Rosengarten entsteht ein Hotel mit 22 Zimmern und 50 Betten. Zwei Zimmer werden behindertenfreundlich gestaltet, ein Familienzimmer mit bis zu vier Betten, sowie ein Gruppenzimmer für sechs Personen entstehen. Außerdem ist einen Fahrradgarage für 40 Räder inklusive Ladestationen geplant.

Dank an die Unterstützer

Auf dem Entstehungsweg des Hotels sei er von vielen lieben Menschen begleitet worden, sagte Blank. Zusammen mit seinen beiden Nachbarn, Maximilian Gairing vom Autohaus und Franz Hund von KWB, habe er einvernehmliche Lösungen gefunden, wo immer es nötig war an den Grundstücken etwas zu verschieben oder an den Grundstücksrechten etwas zu verändern. Die Stadt Riedlingen, die beim Spatenstich durch Manfred Birkle vertreten war, leistete Unterstützung bei der Aufnahme ins Förderprogramm. Architekt Guido Vogel zeichnet für die Planung verantwortlich. Auch die Bauunternehmer Traub, Barth, Feurer und Reck hätten immer ein offenes Ohr gehabt, wenn es um planerische Details ging. Nicht zuletzt dankte Blank seiner Ehefrau, die Namensgeberin für das neue Hotel ist. Viele Gespräche und Diskussionen hätten sie geführt. Und seine Frau hatte Verständnis, wenn er im Büro über dem Planen die Zeit vergessen habe. Nachdem symbolisch die ersten Brocken Erde mittels Spaten bewegt waren, gab es für die Freunde, Vertreter der Firmen und der Stadt ein zünftiges Weißwurstfrühstück.