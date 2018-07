Spatenstich im Leutkicher Wohngebiet Öschweg

Am „Öschweg West“ hat am Donnerstag die offizielle Erschließung begonnen. Zum symbolischen Spatenstich waren Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Tiefbauamtsleiter Klaus Schmid, Architekt Eginhard Wimmer sowie Hubert Brey und Theo Mihalka von der Baufirma Dobler aus Lindenberg zusammen gekommen. Der OB lobte die gemeinschaftliche Weise und das Tempo, in dem das Baugebiet ausgewiesen wurde: „Normalerweise dauert so ein Prozess vier bis fünf Jahre. Klaus Schmid vom Tiefbauamt, Stadtplaner Claudio Uptmoor und die Ingenieure haben mit dazu beigetragen, dass alles innerhalb eines Jahres geklappt hat.“ Eine feste Zusage gab es gestern von dem Vertretern der Firma Dobler, die die Erschließungsarbeiten übernimmt, dass diese bis Ende November abgeschlossen sind. „Das ist unser Ziel“, sagte Ingenieur Hubert Brey. Danach können die Bauherren theoretisch loslegen. Realistischer Start der eigentlichen Wohnbebauung wird im kommenden Frühjahr sein. Alle 21 Bauplätze sind bereits vergeben.