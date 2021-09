Spaß und Vergnügen im Freizeitpark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem überaus positiven Feedback von 2020 haben die Ravensburger AG und das Ravensburger Spieleland am Sonntag, den 12. September 2021 wieder rund 1200 alleinstehende Mütter und Väter mit ihren Kindern in den Freizeitpark eingeladen. Diesen „Dankeschön-Tag“ durften sie inklusive Verpflegung gratis genießen und ihre alltäglichen Sorgen – die gerade während der Pandemie oft am dringlichsten sind – einmal gegen Spaß und Vergnügen tauschen.

Bereits im letzten Jahr reagierten die kleinen und großen Gäste begeistert auf diesen Tag Auszeit, sodass ihn das Unternehmen nun gerne wiederholte. Denn Arbeiten, Kinder unterrichten, den Haushalt organisieren und das alles bei hohen Betreuungs- und Mietkosten ist eine Herausforderung, die allein nur sehr schwer zu stemmen ist. Diese Leistung würdigt die Ravensburger AG mit ihrem Dankeschön-Tag. So haben die Veranstalter in Zusammenarbeit mit Caritas – Kinderstiftung, Diakonie, den Jugendämtern, sowie Institutionen wie „Frauen und Kinder in Not e.V.“ oder „Amalie – Kinderhospizdienst“ die notleidendsten Familien im Landkreis Ravensburg sowie dem Bodenseekreis ermittelt und ins Ravensburger Spieleland eingeladen.

Die rund 370 Familien fühlten sich am letzten Tag der Sommerferien äußerst wohl in der Welt zwischen verrücktem Labyrinth, GraviTrax-Bahn und Käpt’n Blaubär. Am Morgen wurden die kleinen und großen Besucher mit Snacks und Getränken ausgestattet, bevor sich die Familien in spielerische Abenteuer stürzten. Ein Mittagessen für alle gemeinsam gab es im Spieleland-Restaurant. Anschließend bemalten die Kinder große Puzzleteile mit floralen Motiven, die fürs Pressefoto zu einem Blumenteppich zusammengesetzt wurden. „Vielen herzlichen Dank für die schönen Stunden, die wir bei Euch verbringen durften. Jetzt können wir wieder gestärkt in den Schulalltag starten. Und das hätte ich mir allein niemals leisten können“, sagt eine Mutter und das stellvertretend für viele ähnliche Rückmeldungen, die seit jenem Sonntagabend bei Ravensburger eingehen.