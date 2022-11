Spaß an der Schule neu wecken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Besonders Kinder haben unter den Corona-Einschränkungen der letzten Jahre gelitten. Schulische Leistungen und psychische Stabilität sind eingebrochen. Dies zeigen auch neueste Studien. Die PH Weingarten hat deshalb schon 2021 ein Projekt gestartet, das Schülerinnen und Schülern im Grundschulalter durch Lernunterstützung und pädagogische Betreuung die Freude am Lernen neu vermitteln soll. Studierende im Master-Studiengang gehen zweimal pro Woche zwei Stunden in Grundschulen der Region und unterstützen von Lehrer*innen ausgewählte Kinder. Nicht nur die Kinder und die Studierenden, auch die Hochschullehrer*innen der PH gewinnen Erfahrungen, meint Dr. Kristina Götz, akademische Mitarbeiterin im Projektteam.

Der Inner Wheel Club Ravensburg unterstützt diese Initiative mit 2160 Euro. Rektorin Christina Herzer, Leiterin der beteiligten Grundschule Neuwiesen in Ravensburg, hatte die Fördermaßnahmen bei einer Benefizmatinee im Oktober dem Club und seinen Gästen vorgestellt. Die großzügigen Spenden innerhalb dieser Veranstaltung gehen nun in voller Höhe an das Projekt. Aus diesem Anlass konnte Renate Reischmann, derzeitige Präsidentin des Inner Wheel Clubs, einen Einblick in die Arbeit nehmen. Ihr sind Bildung, Ausbildung und Entwicklung von Kindern eine Herzensangelegenheit. Einstimmig sprachen sich die Ravensburger Innerwheelerinnen für Förderung des regionalen Projektes aus.

Die Studierenden können sich die Arbeit als Professionalisierungs-Praktikum anrechnen lassen. Master Studentin Katharina Valentin ist von der Arbeit überzeugt. Sie gewinnt Praxiserfahrung, sie sieht bei der Unterstützung in den Fachaufgaben, wie anstrengend die Schularbeit für die Kinder ist. Mit Sprachspielen und einem Buchprojekt möchte sie die Lust an der Schule neu wecken – mit Erfolg: Die Kinder freuen sich über die Zuwendung und die Hilfe beim Geschichten Schreiben, denn, so wörtlich: „Das tun wir nicht so gerne.“