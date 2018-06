Sparkassen: Preisanstieg bei Immobilien verlangsamt sich

München (dpa/lby) - Auf dem Immobilienmarkt in Bayern zeichnet sich nach Einschätzung der Sparkassen nach dem jahrelangen Boom eine leichte Entspannung ab. „Der Anstieg der Kaufpreise wird sich nach unserer Einschätzung insgesamt verlangsamen“, sagte Paul Fraunholz, Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien-Vermittlung, am Mittwoch in München. Im vergangenen Jahr ging es mit den Preisen für Häuser und Eigentumswohnungen aber nochmal steil nach oben. Die von der Bausparkasse LBS und den Sparkassen vermittelten Immobilien legten im Schnitt zwischen fünf und elf Prozent zu.

Für ein gebrauchtes Haus mussten Immobilienkäufer durchschnittlich 221 000 Euro zahlen und damit fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Neue Häuser kosteten mit 408 000 Euro fast doppelt soviel, das waren acht Prozent mehr als 2012. Genauso hoch fiel der Preisanstieg auch bei Eigentumswohnungen aus, die im Schnitt 130 000 Euro für eine gebrauchte und 220 000 für eine neue Wohnung kosteten. Innerhalb Bayerns gab es allerdings gewaltige Preisunterschiede. An der Spitze standen wie immer die Landeshauptstadt München und angrenzende Landkreise.