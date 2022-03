Sparkasse verabschiedet Franz Bernhard Bühler

Friedrichshafen (sz) - Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Bodensee, Franz Bernhard Bühler, ist nach 28 Jahren Vorstandstätigkeit in den Ruhestand verabschiedet worden. Dies teilt die Bank mit. Zum 1. April 2022 stellt die Sparkasse auf ein zweiköpfiges Vorstandsteam um.

Am 1. Mai 1994 startete Bühler der Pressemitteilung zufolge als Vorstandsmitglied bei der damaligen Kreissparkasse Friedrichshafen. Sein erstes Aufgabengebiet in dieser Rolle war der Kreditbereich. „Neben dem anspruchsvollen Aufgabengebiet war die direkte Seesicht in der jetzigen K42 im Friedrichshafen ein Highlight“, erinnert sich Bühler. „Das Internet war damals wirklich noch Neuland und PC-Banking nur ein Steckenpferd von PC-Enthusiasten“, lacht Bühler. Heute sei beides aus dem modernen Banking nicht mehr wegzudenken, schreibt die Sparkasse.

Seine Sparkassenlaufbahn begann Bühler schon vor dem Studium 1978 als Auszubildender bei der damaligen Sparkasse Konstanz. Nach dem betriebswirtschaftlichen Studium zog es ihn 1986 zuerst zur Dresdner Bank, bevor er dann zum 1. Mai 1994 als Vorstandsmitglied wieder ins „rote Lager“ wechselte. Seit Januar 2002 war Bühler stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes und bis heute für viele weitere Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel das Firmenkundengeschäft, den Eigenhandel, die Organisation, den Marktservice oder die Marktfolge Kredit zuständig.

Viele Neuerungen und Änderungen standen in den 28 Vorstandsjahren vor der Türe, so die Mitteilung weiter. Begonnen mit den Eigenkapitalregelungen aus „Basel I bis III“ über die Finanzmarktkrise mit anschließender Staatsschuldenkrise und einer darauffolgenden künstlichen Niedrigstzinspolitik hatten Bühler und sein Team einige Hürden zu meistern.

In Rahmen einer Videositzung des Verwaltungsrates überreichte ihm Lothar Wölfle, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Bodensee,virtuell die Baden-Württembergische Sparkassenmedaille, und wünschte ihm alles Gute für den Ruhestand.

Schlank will sich die Sparkasse Bodensee auch im Vorstandsgremium organisieren. So nimmt sie Bühlers Ruhestand zum Anlass, den Vorstand neu zu strukturieren. Ab 1. April 2022 wird die Sparkasse von einem zweiköpfigen Vorstand geleitet. Der Vorstand besteht dann aus dem Vorsitzenden des Vorstandes, Lothar Mayer und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes, Christoph Müller. Ab dem 1. November 2022 übernimmt Nils Hoffmann dann die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes.