Sparkasse Ulm fördert Nachwuchsorchester mit 10 000 Euro

Das Kreisverbandsjugendblasorchester Ulm/Alb-Donau (KVJBO) hat unter Leitung von Franco Hänle in der Berghalle Heroldstatt ein musikalisch abwechslungsreiches Konzert geboten. Das Publikum genoss Alfred Reeds „Armenische Tänze“, Saint Saëns‘ „Marche Militaire française“ und viele weitere Werke. Den Abschluss bildete das Tuba-Konzert von Thomas Asanger mit dem herausragenden Solisten Fabian Körner, gebürtiger Blaubeurer und früher selbst Mitglied des Auswahlorchesters. Bei der Veranstaltung überreichte der Laichinger Sparkassen-Marktgebietsdirektor Thorsten Mangold einen Spendenscheck in Höhe von 10 000 Euro für das Orchester. Schon seit vielen Jahren bestehe zwischen dem KVJBO und der Sparkasse eine enge Verbundenheit, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse Ulm. Bei der Sparkasse gründet die Verbundenheit auf dem klar definierten Ziel, kulturelle Einrichtungen in der Region zu fördern. So unterstützt die Sparkasse das KVJBO seit 2006 mit einer jährlichen Spende in Höhe von 10 000 Euro. Zudem wird die Junge Bläserphilharmonie Ulm im selben Maße gefördert. Foto: Sparkasse Ulm