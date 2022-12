Sparkasse spendet 21.000 Euro an die Tafelläden

Ehingen/Ulm (sz) - Insgesamt 21.000 Euro – also jeweils 3500 Euro – erhalten die sechs Tafelläden, die der DRK-Kreisverband in Ulm, Langenau, Laichingen, Ehingen, Blaustein und Erbach verantwortet. Die Sparkasse Ulm hat die Spende am Mittwoch überreicht.

Die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, Präsidentin des DRK Kreisverbands Ulm, freute sich sehr über die Spende: „Wir haben hier bei uns eine tolle Struktur von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, viele davon sind schon seit Jahren dabei. Es war ein besonders schwieriges Jahr: Die Zahl derer, die kommen, ist gestiegen. Mit der Spende der Sparkasse können wir die Lücke zwischen dem, was gebraucht wird, und dem, was wir bekommen, wieder ein Stück weit schließen.“

Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm, erläuterte den Hintergrund für das Engagement seines Unternehmens: „Wir hatten vor einigen Wochen von der prekären Situation gehört und sind froh, zeitnah aus unserem 175.000-Euro-Spendentopfs zu unserem 175-jährigen Jubiläum helfen zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Spende das, was hier geleistet wird, unterstützen können.“ Raza Dzanic, Leiterin des Tafelladens in Ulm, sieht das Geld zu angelegt: „Hier kommen täglich über 200 Menschen, denen wir helfen und die wir glücklich machen können.“